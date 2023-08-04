桃園市驚傳疑似集體食物中毒事件，衛生局派員到場抽樣送驗。（衛生局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市驚傳疑似集體食物中毒事件，昨日中午開始，市府陸續接獲醫院和民眾通報，食用中壢區忠貞市場某間越南法國麵包後，出現嘔吐、腹瀉與發燒等症狀，截至今晚6時已有60人通報，衛生局已命業者即起暫停作業，並到場抽樣送驗中。

衛生局指出，3日中午起陸續接獲醫院及民眾通報，民眾2日到忠貞市場內某攤商購買越南法國麵包，食用後出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，統計這2天共有60人通報疑食品中毒。衛生局至產品製備場所查核，發現該攤商14項食品良好衛生規範準則缺失，已命業者暫停作業，也呼籲民眾，若近期有購買越南法國麵包，食用後出現疑似食品中毒症狀，請主動通報衛生局專線0937466695。

衛生局說明，昨到場稽查越南法國麵包作業場所環境衛生，發現冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員配戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等14項缺失，衛生局已依食品安全衛生管理法第41條第1項規定，命業者自4日起暫停作業，環境衛生缺失命限期改善，現場環境缺失須經衛生局複查合格並同意後才能復業。

後續若複查不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，同法第44條規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

此外，衛生局也派員到製備現場抽驗醬料、餡料及同一批未食用成品等食品檢體，與刀具、砧板等環境檢體，並採集個案檢體，檢體皆送驗中，後續將依這次人體檢體及食品、環境相關檢體檢驗結果綜合研判，若檢出病原性微生物判定為食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，同法第44條可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，另情節重大足以危害人體健康之虞者，將依食品安全衛生管理法第49條規定移送地檢署偵辦。

衛生局呼籲，購買即食食品應選擇環境衛生良好商家，購買後切勿放置室溫過久以免變質，若近期有購買中壢忠貞市場內越南法國麵包，食用後出現疑似食品中毒症狀，請於第一時間通報衛生局，並至醫療院所就醫，以利衛生局持續追蹤監測民眾的健康狀況。