前台北市議員、國民黨立委參選人羅智強頻頻與國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰隔空交火，羅智強今(4日)在臉書點名「競辦高層」下高額預算給網軍公司，騷擾他臉書、連父母都不放過。被影射的侯辦則表示「對於毫無證據的影射指控，我們不予回應」。侯辦組織部副召謝龍介表示「保證絕無此事」，還暗酸是賴清德借「那一批」出來挑撥離間。

羅智強稱自己的臉書近幾天出現幾千條網軍留言，連家人都不放過，並點名是有位「競辦高層」下高額預算給網軍公司。他痛批，人性二個字，還知道怎麼寫嗎？

謝龍介今出席藝人郭子乾的新節目，與民進黨立委參選人、北市議員王世堅同台受訪時談及網軍議題，謝龍介也向民進黨總統參選人賴清德喊話，「2019年3月18日你登記挑戰蔡英文初選，也是被民進黨的網軍打的很慘，說總統不要用你的網軍攻擊我，如果今天再向民進黨借用這些網軍來攻擊，己所不欲、勿施於人，我會看不起你。」

被問及羅智強影射侯辦買網軍攻擊，謝龍介表示，「沒有網軍，高層不會做這種事，我很清楚，我可以保證，如果有的話，看是誰在攻擊，都有帳號可以查」。謝龍介也大酸，要問問王世堅「是不是賴清德借了那一批出來弄，要挑撥離間，這要小心喔。」

不過王世堅也不干示弱回應說，侯友宜先前有沒有網軍我是不曉得，我在想，再來他也不會有網軍，也不必有網軍，因為侯友宜已經提早下課。謝龍介也回說，民調上升，怎麼還會提早下課。