藝人D.O.(都敬秀)這些年忙於演戲跟個人活動之外，也積極參與所屬男團EXO活動，上月10日團體推出第七張正規專輯《EXIST》回歸樂壇，常上各大節目打歌，沒想到官方上傳一支花絮影片，可見他在待機室時，鼻孔吐出一道白煙，被疑在抽電子菸，在韓網上引起議論，更有人嘲諷：「看起來很像電鍋。」

經紀公司昨(3)日在官方頻道發出打歌舞台的幕後花絮，可見伯賢正專心練習新人男團ZB1新歌《In Bloom》的舞蹈動作，卻被眼尖網友發現後方的D.O.一邊對著鏡子整理衣服、一邊從鼻孔吐出煙霧，右手還拿著一個黑色物體，遭懷疑在抽電子菸。

어멓 백현이 인블룸 연습하능거 pic.twitter.com/uoHSM7RUg1 — ʟɪɢʜᴛ ✴︎ (@Baekhyun_luv_) August 3, 2023

對此，官方火速下架影片，並在刪除爭議片段後重新上片，然而網友早就將影片備份下來傳到推特跟韓國論壇上，許多人紛紛砲轟：「太讓人失望了」、「你為什麼要在室內做這種事？」、「正面健康的形象毀了」、「畫面好嚇人，我真的很震驚」、「想過其他成員跟工作團隊的感受嗎？」、「這就是室內抽菸的人的水準。」

D.O.與Chen、伯賢擔任團內三大主唱，也積極朝solo發展，2021年服完兵役，同年7月推出個人首張專輯《同感》大受粉絲歡迎，於Hanteo榜單、Hottracks、新娜拉等唱片銷售排行榜拿下第一名，戲劇方面，則在2022年KBS演技大賞以《真劍勝負》拿下視帝寶座，演藝前途不可限量。

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