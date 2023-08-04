第2屆嘉義國樂節，明起至9月3日共有9場音樂會演出。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義民族管弦樂團再度與國立故宮博物院南部院區、嘉義縣表演藝術中心合作，共同舉辦第2屆嘉義國樂節，明起至9月3日共有9場音樂會演出，其中閉幕音樂會「時光隧道下的兩端VI」是以嘉義知名的「民雄鬼屋」劉家古厝故事為發想來創作，透過音樂演繹在地故事，值得拭「耳」以待。

第2屆嘉義國樂節表演場次，故宮南院將在明天、8月20日、27日下午3點舉辦3場免費音樂會，由嘉義民族管弦樂團、台灣揚琴樂團及瘋嗩樂團演出，另長榮文苑酒店8月12日下午2點30分有最炫賢拜音樂會V售票演出，由「樂齡」族群共組的賢拜音樂會是一大亮點。

嘉義縣表演藝術中心9月2日、3日共舉辦5場音樂會，其中9月3日早上10點的CTO親子音樂會免費欣賞，另策畫一系列主題周邊活動，包括「時光市集」、「手作工作坊」等，打造適合全齡共賞的音樂響宴，今嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋、故宮南院處長彭子程及嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲一同出席嘉義國樂節宣傳記者會，歡迎民眾一起欣賞樂音演出。