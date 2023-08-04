陳鴻凍齡的外表，一直是話題。（粘耿豪攝）

主播侯乃榕（右）特地為陳鴻站台。（粘耿豪攝）

陳鴻（左）和主播侯乃榕一起製作親子餐。（粘耿豪攝）

美食天王陳鴻時隔3年再推出新書《陳鴻的美食散步》，今（4日）舉辦新書發表會，現場和主播侯乃榕一起製作親子餐。 陳鴻受訪時聽到關於黃子佼的醜聞風波，透露2人曾主持電台節目，算是認識近40年的同事，但互動不多，並低調地說：「我沒有話語權。」表示多說或是錦上添花都是消費當事人，「祝福他跟他的家人。」

黃子佼今赴北檢被傳訊，陳鴻也頗有感觸地說：「人都會有在人生有低潮時候，身為朋友要祝福跟關心他的家人，不是去臆測甚麼，有緣也希望有天能夠再見面，做人已很不容易了，更何況是當一個名人。」

陳鴻的新書開紅盤目前進入第4刷，貴婦團打包以1百本為單位搶購，陳鴻更期許能成為食尚文化的推廣者。他分享書的封面是恩師張小燕親自選定，「一直到7月18日，小燕姐還幫我編輯排圖。」表示一直很感念張小彥成功打造『阿鴻上菜』成為經典2人隨時都有保持聯繫，感謝張小燕帶給自己很大的信心與鼓勵，直呼她是大地之母，也影響他的待人處事，並透露和張小燕1年多沒見面，也會關心她的健康，「只知道她氣管不好。」

凍齡的陳鴻還突然自爆已經60歲、官方年齡虛報少4歲，嚇壞眾人，「我剛出道的時候因為經紀公考量，當時沒有30歲以後出道的新人。」透露維持美男外表的秘訣，全靠在戶外運動運動，並要多喝水、多流汗，笑稱除了臥病在床時，已持續40年這個習慣。陳鴻也公布演藝新動態，9月1日會去新加坡公益演唱會，現在開始練歌。