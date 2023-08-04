為了讓民眾認識充滿台灣特色的優質酒品，本次「2023台灣美食展」瓊漿玉露館現場安排花式調酒表演、調酒DIY教學。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「2023台灣美食展」8月4日至8月7日於世貿一館登場，財政部瓊漿玉露館展售國內外獲獎的認證酒。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

長官及貴賓蒞臨指導財政部瓊漿玉露館。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

為了保障飲酒安全和提升國內製酒品質，財政部自92年起推動「優質酒類認證制度」以嚴謹的檢驗和認證程序，幫助製酒業者塑造台灣優質美酒，同時確保酒品的衛生安全。今年財政部瓊漿玉露館再度匯集國際烈酒競賽獲獎無數的認證酒品，及結合多元互動體驗亮相「2023台灣美食展」，邀請大家一起以味蕾接軌國際市場。

「2023台灣美食展」於8月4日至8月7日於台北世貿一館登場，財政部除將於瓊漿玉露館展示國內外獲獎的認證酒品，讓大家深入認識財政部優質酒類認證標章含義外，更邀請福祿壽國際酒品股份有限公司、大鵰生技股份有限公司、禾宏生技酒廠、南投縣信義鄉農會、台中市霧峰區農會、苗栗縣大湖地區農會、中福酒廠股份有限公司、台灣菸酒股份有限公司等8家認證業者共同展售多種認證酒款。現場除了試飲活動外，各家業者將詳細解說製酒過程、如何品飲酒品的特色風味，讓大眾品嚐體驗本土製酒職人以獨家傳承工藝做出的佳釀。

為了吸引目光，讓民眾認識充滿台灣特色的優質酒品，本次「2023台灣美食展」瓊漿玉露館現場更安排花式調酒表演、調酒DIY教學、並邀請阿芳老師、小剛老師及阿基師等名廚示範以認證酒品入菜教學及有獎徵答等活動，熱鬧非凡。而除了美食、調酒活動之外，民眾亦可以透過互動式體驗更加了解財政部優質酒類認證相關知識，透過多元活動安排，強調優質酒類認證重要性，強化大眾選購酒品安全概念。

財政部優質酒品認證類別共有九大類，包括：米酒及料理酒類、高粱酒、葡萄酒、水果酒類、水果再製酒類、其他蒸餾酒類、啤酒、糧穀釀造酒類及其他再製酒類等，目前共有50廠線計264項酒品通過認證。財政部也呼籲民眾在選購酒品時，可認明優質酒類認證標誌，除了是衛生安全的保證，更以實際行動為台灣優質好酒鼓勵喝采。

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