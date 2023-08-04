大甲警分局西岐所員警陳榮志鍥而不捨追查，順利幫無名屍找到回家的路。（警方提供）

台中市大甲區雙寮海堤外日前發現男屍，由於身上無證件無法確認身分，西岐所承辦員警陳榮志鍥而不捨追查，包括查詢潮汐水流、失蹤人口等均無所獲，案情一度陷入膠著。隔天有家屬報失蹤人口，陳員再度比對案件發現相似度高，緊急通知鄭姓報案人到場指認，終於讓30歲鄭姓死者找到回家的路。

大甲警分局西岐派出所警員陳榮志日前早上接獲海巡署松柏安檢所通報，指大甲區雙寮海堤外海濱岸邊有遺體，陳員現場查看死者無明顯外傷，死者身上沒有證件，無法確認身分，經鑑識人員現場採證並採集相關生理跡證送往刑事警察局進行身分比對後，依然無法確認身分。陳員查詢近日警政機關受理失蹤人口案件仍無獲。

陳員除依無名屍程序報請台中地檢署檢察官刑事相驗外，仍以鍥而不捨追查，包括查詢落水處潮汐水流情形，並積極調閱沿途監視系統錄影逐一比對，期早日找出無名屍真實身分，讓死者入土為安，但均無所獲。

直到隔日晚間，陳員再度比對警政失蹤人口報案紀錄，發現苗栗縣警察局通霄分局社苓派出所當天受理鄭姓民眾所報協尋失蹤人口資料，與死者部分特徵相符，立即通知鄭男到所指認，經確認後身分無誤。

西岐派出所長黃益全表示，警方對於任何事故的發生均十分重視，民眾的小事就是警方的大事，均是秉著人饑己饑，人溺己溺的精神處事，陳員鍥而不捨努力追查出無名屍身分，就是菩薩心警察行最好的寫照。另也呼籲，失蹤人口若經一段時間仍未尋獲者，不要放棄希望，家屬可直接到警局鑑識中心申請DNA採樣比對，多一種協尋管道、便多一次機會，也讓身分不明之死者，均能早日找到回家的路。