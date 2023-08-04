杜蘇芮颱風導致高雄農損金額近億元，在市府農業局爭取下，今日再將西瓜、扁蒲、胡瓜、食用番茄、香瓜及硬質玉米等6項作物納入農產業天然災害現金救助及低利貸款項目，並自8月5日至8月14日止（假日不休息）受理農民申報。圖為玉米作物。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

杜蘇芮颱風導致高雄農損金額近億元，行政院農業部繼先前公告高市15種品項啟動現金救助後，在市府農業局爭取下，今日再將西瓜、扁蒲、胡瓜、食用番茄、香瓜及硬質玉米等6項作物納入農產業天然災害現金救助及低利貸款項目，並自8月5日至8月14日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄地區因杜蘇芮颱風出現10級陣風及大雨，造成高雄農產業嚴重受損，累計受損金額超過9500萬元，市府農業局除已成功爭取高市香蕉、洋香瓜、番石榴、毛豆、不結球白菜、萵苣、其他短期葉菜、芋、長豇豆、食用玉米、非屬森林副產物之竹筍、蘆筍、絲瓜及塑膠布溫網室之塑膠布（網）、水平棚架網室之塑膠布（網）等15項啟動農產業天然災害現金救助外。

農業局持續邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所辦理災情確認，今日再次成功增列西瓜、扁蒲、胡瓜、食用番茄、香瓜及硬質玉米等6項作物納入農產業天然災害現金救助項目。

農業局局長張清榮提醒農友，請高市種植香蕉、洋香瓜、番石榴、毛豆、不結球白菜、萵苣、其他短期葉菜、芋、長豇豆、食用玉米、非屬森林副產物之竹筍、蘆筍、絲瓜、西瓜、扁蒲、胡瓜、食用番茄、香瓜及硬質玉米或塑膠布溫網室之塑膠布（網）、水平棚架網室之塑膠布（網）且受災損失達2成以上之農友，務必於8月14日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。