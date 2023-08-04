大陸央視新聞報導，浙江省寧波市中級人民法院4日宣判，大陸十三屆全國政協前常委、社會和法制委員會前主任沈德詠受賄一案，以受賄罪判處被告有期徒刑15年，併科罰金600萬元（人民幣，下同）；對查扣在案的受賄所得及孳息，依法追繳國庫，不足部分，繼續追繳。

判決指出，1995年至2022年3月，被告沈德詠利用擔任江西省高級人民法院黨組成員、副院長，大陸最高人民法院黨組成員、副院長，中共中央紀委常委，最高人民法院黨組副書記、副院長，全國政協常委、社會和法制委員會主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關個人和單位在案件處理、職務晉升、工程承攬等方面提供幫助，其本人直接或者透過近親屬非法收受有關個人和單位給予的現金、黃金製品、車輛等財物，共計6456萬餘元（約合新台幣1.792億元）。

寧波市中級人民法院認為，被告沈德詠的行為已構成受賄罪，受賄數額特別巨大。沈德詠雖到案後如實供述全部犯罪事實，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，贓款贓物大部分已追繳，且揭發他人犯罪，具有重大立功表現，但鑒於其長期在最高人民法院擔任要職，執法犯法，非法干預司法活動，嚴重敗壞司法形象，破壞司法公信力，並插手幹部人事提拔調整，造成惡劣的社會影響，依法不足以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。