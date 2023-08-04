卡努颱風外圍環流所挾帶西南氣流，在高屏堰集水區降下豐沛雨量，也造成高屏溪原水濁度飆升至4.4萬NTU，是杜蘇芮颱風來臨前的440倍以上，水利南區水資源局經由提升高雄地區境內備源水源及跨區調度方式，目前高雄地區供水穩定。

南水局指出，前瞻水環境計畫所執行的多元及備援水源，及本年度完成的「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，使得高雄地區透過多元水源增加供水量、強化供水備援及提升調度能力，讓今年南部地區即使遭逢30年來最大旱，導致高屏溪流量出現比2015年旱災時高雄宣布要實施分區輪流供水時的流量8.9秒立方公尺更低情況下，仍可穩定供水。

南水局指出，在卡努颱風影響期間，高屏溪原水濁度即使達4.4萬NTU，經啟動前瞻計畫所完成的高屏溪伏流水提供備援水源，可隨時因應高屏溪原水高濁度情況下調配水量，確保高雄地區供水穩定。

南水局表示，曾文南化聯通管工程目前積極趕工中，預計明年6月底前提早完工，屆時可發揮串連曾文、南化及高屏溪攔河堰水源之功能，增加南部地區水資源調度備援及抗旱能力，另在南化水庫自然溢流的當下，可透過聯通管路將南化水庫水源反送至曾文水庫下游東口，引至烏山頭水庫蓄存（以本次降雨為例，可將蓄水率由70％提升至100％），大幅提升水資源運用效率，進而提高南部地區供水穩定與韌性，降低缺水風險，並提供量足質優的水資源。