智利一名28歲女網紅塞萊登（María Ignacia Celedón）日前與男友出遊，慘遇死亡車禍，他們搭乘的計程車失控與轎車對撞，造成2人重傷和6人死亡。據悉，塞萊登同行的男友與好友倖免；消息曝光後，許多粉絲湧入塞萊登的IG貼文留言哀悼。

綜合外媒報導，塞萊登是智利小有名氣的遊戲實況主，不久前她與同樣是遊戲實況主的男友卡拉斯科、好友楊欣到巴塔哥尼亞旅遊，豈料，7月31日搭計程車前往機場途中遇死劫；他們搭乘的計程車在9號公路上，失控迎面撞上另一輛轎車，塞萊登與轎車上的4人都當場死亡，計程車司機在送醫過程中身亡。

不幸中的大幸是，塞萊登的男友卡拉斯科與朋友楊欣倖存，兩人則在當地醫院接受治療；據報導指出，目前推估車禍原因可能是路面結冰導致車子打滑，或是雙方車速過快也是相關因素，全案仍在調查中。

塞萊登平時會在圖奇（Twitch）或IG開直播，可愛形象加上有趣性格獲得廣大粉絲喜愛，在她死訊曝光後，IG貼文底下有許多留言哀悼，「生命如此脆弱，願妳安息」、「不敢相信這是真的，再也看不到可愛的妳」、「感謝妳過去曾分享各種有趣好玩的事情給我們」。