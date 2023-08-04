中科院屏東九鵬基地，昨發生爆炸燃燒意外，先前漢光演習時基隆彈藥庫也發生爆炸意外，造成多名國軍受傷。國民黨立委江啟臣今(4日)質疑，傷亡事件已凸顯國軍部隊管理存有一定的安全問題，「有人負起責任嗎？監察院都不調查行政責任嗎？繼續『官官相護、推諉塞責』嗎？」他也痛批，沒有真相的檢討不就是下次遺憾的主因嗎？

江啟臣在臉書發文，他今日協助一名7月20日過世的國軍弟兄家屬向國軍追討真相，該名國軍6月17日下午在新竹靶場倒下，輾轉4間醫院、晚間近10點才到內湖三總；從暈倒到7月20日過世，一個多月過去，家屬才得到軍方第一份「事實報告」，但仍有許多疑點，家屬希望看到相關監視器還原過程，卻困難重重，求助無門，他邀集雙方再次協調，希望找出真相。

江啟臣指出，中科院九鵬基地廢彈處理過程意外燃燒、基隆彈藥庫發生彈藥檢整意外爆炸，2起事件都因為爆炸巨響引發社會關注、高層關心，新聞媒體標題都是「蔡總統下令」、「全力救治」、「釐清原因」、「調查真相」。總統下令了，想必這兩起爆炸案的調查檢討報告很快就會出爐。

但江啟臣也提醒國防部，「這三起人員傷亡事件已突顯國軍部隊管理存有一定的安全問題，國防部必須徹底檢視所有安全管理規定，包括國軍訓練是否落實按表操課？部隊人員的安全管理是否按標準作業程序，及士兵的安全裝備又是否到位？國防部的長官能掌握部隊第一時間的情況？」

江啟臣也直言，發生這麼多軍紀事件、部隊管理漏洞、訓練安全出包，真相出爐了嗎？有人負起責任嗎？監察院都不調查行政責任嗎？繼續官官相護推諉塞責嗎？年初發生金門上兵游至大陸事件，至今仍被扣留在對岸，對家屬有交代嗎？蔡政府不管，監察院也不調查真相嗎？沒有真相的檢討不就是下次遺憾的主因嗎？

江啟臣認為，蔡政府編列巨額國防預算採購先進武器，但部隊管理、安全維護若未確實執行，採購大量的先進武器裝備，又有何用武之地？軍紀維護，要求國軍人員不要違法亂紀，也應確保人員按表操課，遵守安全規範，國軍弟兄安全，才有國家安全，武器裝備才能發揮功能。若連最基本的人員安全確保都做不到，先進武器尚未上場殺敵，就自損戰力，奢談有效嚇阻？

江啟臣強調，國防部應該強化部隊人員的安全意識，國軍長官的專業除了帶兵訓練、部隊操課，管理幹部應該要有足夠的安全意識，做好訓練安全防護工作。尤其，明年一月將正式恢復徵集一年役期義務役役男入營，如果國防部沒有足夠的安全意識，無法落實遵守安全規範，未來家長又如何安心送孩子服役？每個孩子都是父母的心頭肉，即便因公傷亡為國犧牲也不能沒有真相，更不希望看到這類不是因為敵人侵犯而是因自己制度缺失、裝備不足而犧牲的國軍。

他也呼籲國防部，購置武器裝備固然重要，但儘速滿足國軍人員的安全裝備及加強軍紀維護也同樣重要，新年度預算出爐後，在標榜著又投入多少經費採購大量武器前，政府高層、國防部應該說明你們對國軍基層部隊人員做到多少安全保障的工作與責任！