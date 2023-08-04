證期局副局長高晶萍分析，外資7月轉為淨匯出應是AI概念股上漲、獲利了結，不過今年截至7月31日，整體外資累計仍淨匯入196.4億美元（約新台幣6,173億元），顯示外資仍相對看好台灣市場。

證期局統計，今年7月外資累計淨匯出46.98億美元、陸資累計淨匯出0.038億美元，合計整體外資7月淨匯出47.018億美元，終結先前連2月淨匯入紀錄，並創近10個月最大淨匯出量。

股市操作方面，證期局統計，今年截至7月31日止，外資累計買超上市股票新台幣2,464.53億元、累計賣超上櫃股票313.84億元，陸資累計賣超上市股票2.21億元、累計賣超上櫃股票1.18億元。合計今年前7月整體外資買超台股2,147.3億元，但7月開始轉買為賣，賣超台股達1,073.91億元。

儘管7月外資流出，但外資熱錢仍留在國內投資資本市場，存量仍維持在新台幣7.4兆元的高水位。截至今年7月31日，外資累計淨匯入餘額達2,356.31億美元、陸資累計淨匯入餘額達0.256億美元，合計累計淨匯入餘額為2,356.57億美元，按7月31日新台幣兌美元收盤價31.43元換算，大約在新台幣7.4兆元。

高晶萍表示，台股基本面尚稱穩健，上市櫃公司營收、獲利不錯，台股殖利率位列全球前段班，今年截至6月底止台股本益比為16.46倍，現金殖利率為3.57％，若加計股票股利高達3.66％。

若與國際主要股市相比，今年截至7月底止台股漲幅達21.27％，相較日本漲幅27.12％、韓國漲幅17.72％、上海漲幅6.53％、新加坡漲幅3.77％、深圳漲幅1.52％、香港漲幅1.5％、道瓊漲幅7.28％，台股表現優於多數主要市場。

高晶萍進一步指出，金管會會注意國內外經濟環境及市場變動，持續作滾動式政策檢討。