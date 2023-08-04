模仿天王郭子乾與「鄉民女神」克萊兒首錄新節目《鄉民大學問》。（《鄉民大學問》提供）

模仿天王郭子乾今（4日）與「鄉民女神」克萊兒首錄新節目《鄉民大學問》，談到近來好友黃嘉千和夏克立離婚官司又鬧上新聞版面，郭子乾剛與她結束舞台劇《淡水小鎮》，最近2人也一起排《京戲啟示錄》，郭子乾透露她最近狀況：「她（黃嘉千）近況很好，反而還會安慰人，認為凡事交給上天。」

郭子乾表示與其說黃嘉千抱持順其自然的態度，不如說她已經想開，「她覺得再多的紛爭，都不要影響自己與重要的人的關係，我覺得她這點拿捏、處理得很好，她也很有自信。」

＃MeToo風波狂炸演藝圈，如何看待NONO的性醜聞，郭子乾表示以前是NONO的房東，30年前曾租房給他，對他的關心還在，但他的事還是得自己面對和回應。另一個＃MeToo事件主角許傑輝，郭子乾則稱對方10年前離開《全民大悶鍋》之後，就沒有和對方聯繫過。

對於演藝圈誘惑多多，被問到該如何把持得住，郭子乾說：「我太太有告訴我，你在複雜的演藝圈，一定要懂得避嫌，這樣比較不會產生誤會。」也說太太在他剛入行時，會到錄影現場探班，現在就不會了。

郭子乾目前已模仿過郭台銘、賴清德和柯文哲，他說以有可能參與總統大選的政治人物來看，只剩侯友宜沒試過，而自己也躍躍欲試，開玩笑說對方的臉型是鴨蛋臉，所以屆時自己的臉會塞填充物來模仿。