馬斯克自從放出將在印度建廠的消息後，市場上議論紛紛，雖然外界並不十分看好，馬斯克卻一直沒有放棄，他確實很相信能夠辦成。近日印度媒體傳出，印度商務部長最近會見特斯拉公司的高管，討論了特斯拉在印度的建廠計劃，而且特斯拉確實已在一個商業園區租用了辦公室，租約5年。

據《今日印度》報導，特斯拉印度汽車和能源有限公司在馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)浦那市（Pune）的潘區希爾（Panchshil）商業園區租借了辦公空間。月租金116.5萬印度盧比（合台幣44.56萬元），為期5年。外界將此視為特斯拉進入印度市場的重要的一步。

報導說，印度商務部長哥雅爾（Piyush Goyal）上周在一次閉門會議上會見了特斯拉公司高管，討論了這家汽車製造商在印度建廠的計畫。斯拉的高級官員還與印度投資局(Invest India)舉行了會議，以商討在印度建廠的細節。

特斯拉已多次公開表示有意在印度建廠，生產低價電動汽車，售價僅約2.4萬美元（合台幣73.3萬元）。這個價格比特斯拉目前的入門款車型便宜約25%，既面向印度市場，也準備出口到其他國家。

2021年初，特斯拉印度汽車與能源公司在班加羅爾註冊為特斯拉的印度子公司。今年7月特斯拉曾暗示印度建廠計劃每年生產50萬輛電動車，當地價格從200萬盧比（合台幣73.8萬元）起跳，如果完成此一計劃，將大大促進印度的電動車市場。