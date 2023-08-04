藝人嘻小瓜（謝紹宸）曾是《大學生了沒》的固定班底，也當過舞蹈老師，曾教過南韓人氣女團TWICE成員周子瑜舞蹈，他近日推出最新舞曲〈水晶晶〉，戴上假髮狂舞氣勢十足，卻有網友留言批評「造型慘不忍睹」、「死人妖」，讓嘻小瓜火大表示要提告。

嘻小瓜近期自掏7位數積蓄推出單曲〈水晶晶〉，MV遠赴泰國拍攝，更打造8套華麗服裝、換上多頂假髮，畫面五彩繽紛，不料卻有網友批評：「可不可以不要這麼噁爛，你自己都不知道你醜人多做怪嗎」，嘻小瓜揚言提告後對方仍不屑表示「等你喔…笑你沒種…死人妖」。

藝人嘻小瓜被網友辱罵。（圖／嘻小瓜facebook）

對此嘻小瓜公開兩人對話，表示「他說我沒種告他，我這次就來完成他的願望，每天都要接受公然侮辱，也是到達極限了，好需要律師諮詢」，他也透露諮詢完律師之後只要有公然侮辱的留言都會一起提告，畢竟律師費不便宜，只告一個不划算，且律師認為那些留言已經符合公然侮辱的標準，直言：「我的工作是藝人，是帶給大家快樂，不是要接受羞辱跟侮辱」，認為該罵的是做錯事情、殺人放火、作奸犯科的壞人，自認沒有做錯任何事情，不該得到這樣的對待。

（來源／影片取自嘻小瓜KUAKUA Official Channel YouTube，如遭刪除請見諒。）

不過意外的是嘻小瓜與朱碧石（羅志祥）日前推出的最新泰國觀光單曲〈水晶晶〉歌名完全一樣，方向也雷同，嘻小瓜第一時間得知後忍不住大喊：「麻煩朱碧石請饒了我的命。」但當下已完成歌曲與MV認為：「雖說好的創意英雄所見略同，平行創作也是常常有的事，但沒想到真的遇到了這樣的事情！當下也不知道該怎麼辦，但也只能按照原定計畫發行。」羅志祥得知後也大方說：「沒關係，大家一起水晶晶！並希望大家可以用不同的審美角度來欣賞作品。」

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