法新社報導，能夠依照指令處理複雜任務的生成式AI平台ChatGPT於2022年11月推出，這是AI開始改變工作場域的科技里程碑。

位於紐約的諮商心理師葛斯塔夫松（Clare Gustavsson）告訴法新社，來找她的患者也對AI感到擔憂，「任何嶄新和未知的事物都會引起焦慮。科技發展如此之快，很難站穩腳跟」。

由於生成式AI可以快速產出類似出於人類之手的散文、電腦程式碼、文章或專業見解，所以法律助理、程式設計師、會計師和財務顧問等職業，都感受到生成式AI的威脅。

根據今年3月發布的一項研究，高盛集團（Goldman Sachs）分析師認為，生成式AI可能影響大約3億個就業崗位。

銀行櫃員艾瑞克（Eric）告訴法新社：「我預期自己的工作會在未來10年被淘汰…我打算轉行。我工作的銀行正擴大AI研究。」

葛斯塔夫松指出：「主要是那些從事創意領域的人們，處於這類擔憂的最前沿。」

她聲稱AI帶給人的恐懼憂慮，與氣候變遷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不相上下。

但葛斯塔夫松表示，她試圖讓患者「擁抱未知」，並找到能運用新技術幫助自己的方法。