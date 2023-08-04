卡努颱風海陸警報雖已解除，但台南今（4日）風勢仍不小，下午台南市南門路傳出一棵小葉欖仁樹木倒塌意外，一名朱姓機車騎士行經該路段時，突然遭右側倒塌的路樹擊落，奮力掙脫後腿軟跌坐在地，所幸朱姓騎士僅手部擦挫傷，意識清醒，經送醫治療檢查並無大礙，而倒塌瞬間畫面也曝光。

從監視器畫面可以看見，南門路上右側的行道樹歪斜，部分根部裸露，機車騎士行經時，路樹突然向路面倒去，當場砸中騎士胸口，騎士奮力掙脫後，努力撐起身子，但卻又腿軟跌坐在地；而後方的騎士緊急煞車逃過一劫，趕緊上前協助，對向轎車也被樹冠擊中引擎蓋、車頂，畫面相當驚險。

據了解，這起意外發生在今（4日）下午1時35分，34歲朱姓騎士行經南門路，慘遭路樹砸中，所幸僅雙手擦挫傷，手機及機車被壓毀，人無大礙。

警方獲報後立刻派員到場維持交通，台南市政府也派員到場清理樹木。據了解，倒塌的小葉欖仁位於南門路的南門花市前，但該筆土地為財團法人孔廟文化基金會所有，基金會得知路樹傾倒消息之後，也立即趕赴現場，在中西區區公所及工務局的協助之下，進行緊急處置，以最快速度恢復南門路交通通行。