日本實施個人身分碼（類似身分證）數位化的措施頻傳出包，首相岸田文雄今晚召開記者會致歉。他強調，希望找回人民的信賴，推動數位化改革，因為這對日本來說是必要的。

日本放送協會（NHK）報導，岸田晚間在記者會上表示，目前仍維持預計明年秋天廢除現行的健康保險證（健保卡）的方針，對於未持有個人身分碼卡（my number card）綁健保證的人，將發行「資格確認證」，將努力讓人民消除不安。

有關「資格確認證」的有效期，以最長不超過5年的範圍，由各保險人決定。

對於個人身分碼數位化出包一事，岸田說：「讓人民感到不安，感到很抱歉。」他表示，此事在做整體檢視後，包括現行健保證的廢除期限是否延期一事，將做出必要的因應對策。

日本政府預計明年秋天廢除現行的健保證，然後將個人身分碼綁健保證。

岸田表示，有人指「此舉太粗暴」、「不能說廢就廢，有必要徵得人民的了解」等。但政府與醫療相關人員交換意見後，有人說，為了讓人民獲得更好的醫療，推動數位化至為重要。

岸田說，會好好傾聽人民、第一線（醫療機構）的聲音，把消除人民的不安列為最優先考量。

岸田表示，有關在推動個人身分碼數位化過程所衍生的問題，7月8日將召開檢視小組會議，公布整體檢視的報告，提出對策以防止問題再發生，秋天之前將做好整體檢視、修正作業等。而他會負責督導與應對。

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田政府5月舉行廣島G7高峰會後不久，內閣支持率大漲，但6、7月民調支持率大降，一般認為是因岸田內閣推動個人身分碼數位化頻出包，導致人民對岸田內閣不滿。

日本「每日新聞」7月22、23日實施的民調顯示，岸田內閣支持率降至28%，比6月的民調結果下降了5個百分點。2個月之間內閣支持率下降了17個百分點。