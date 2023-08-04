投資台灣事務所表示，這次通過的廠商包括台商回台方案的高力熱處理工業、某功率半導體元件廠及千如電機；根留企業方案的捷盟行銷，以及中小企業方案的某環保公司、宏進金屬科技及佐赫公司等。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,385家企業超過2兆948億元投資，預估創造14萬6,636個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有295家台商投資約1兆1,875億元，創造8萬6,767個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有170家根留企業投資約4,803億元，創造2萬5,759個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引920家中小企業投資約4,271億元，帶來3萬4,110個本國就業機會，後續尚有9企業排隊待審。

高力熱處理工業自1970年創立以來，是台灣第一且唯一板式硬銲型熱交換器製造商，亦是世界前五大板式熱交換器專業廠，產品銷售逾全球70餘國。由於綠色能源轉型是各國經濟發展重要目標，熱泵市場需求預期大幅增長，為此公司規劃投資逾6億元，在桃園中壢工業區一、三廠及高雄本洲工業區廠房擴充產能，產線將引入高階製程加工技術。此外，廠區也設置再生能源發電系統，持續積極推動能源轉型，減少溫室氣體排放。期望推動節能產業新發展同時，自身亦是友善環境之典範。預期投資完成後，可為國內增加90個就業機會。

台灣某功率半導體元件領導廠，因汽車市場朝電動化及智能化發展，車載電子控制單元需求大幅成長，公司已通過1件「歡迎台商回台投資行動方案」，今日再度通過第2案，將招募本國員工逾百人，並持續導入智慧化產線。公司亦納入節能減碳規劃，採用低碳排設備及回收資源再利用，並逐步落實碳盤查。期望透過擴大投資，積極布局國際市場，讓國際看見台灣競爭力。

全球領先的電感製造廠「千如電機」，因應瞬息萬變的國際經貿局勢，積極布局世界重要市場，公司已於108年10月通過1件「歡迎台商回台投資行動方案」。隨著智慧型手機進入5G時代、低軌衛星、航太軍用及物聯網等新興應用，推升LTCC(低溫共燒陶瓷)相關產品需求缺口持續擴大。公司為掌控關鍵技術領域，將再招募24名本國員工，斥資逾3億元在桃園楊梅區既有廠房導入智慧化LTCC生產線。此外，公司亦在節能減碳方面有積極作為，如設置回收水資源、逐步實施碳盤查及揭露公司永續報告書，使企業不僅可在全球市場佔得先機，也是業界推動環境保護的領頭羊。