面板大廠友達驚爆大量裁員，遭殃的是台南廠員工，台南市勞工局4日傍晚證實年初以來受影響200人，這波優離方案共有100人，其中98人接受，另有2人先安置原廠。

友達總公司高層3日帶保全人員搭遊覽車到台南廠啟動2天裁員，有員工私下表示，公司生產的筆電與電視已半年無訂單，大嘆「面板業很慘」。

友達光電台南廠有3個產線，經公司評估後，將關閉台南C5D、C6C廠，將產能規劃調度集中安排至其他產線生產，以提升公司整體生產製造最適效能與配置。

台南市勞工局表示，友達台南廠僱有500名勞工，自年初以來產能調降，台南廠有200名勞工受影響，3月至7月，再啟動5個月的媒合計畫，協助安排員工媒合至其他廠區任職，有意願的有數10人。

面板產線雖未生產，機台仍須運轉，廠房留有30名員工，台南市勞工局表示，友達這波優離方案對象為100名產線閒置人員，經過勞資協商，有98人樂於接受公司優離方案，另有2人不接受，公司目前先將其安置於原廠，之後再協商安置其他廠區服務。

台南市長黃偉哲得知，指示以維護勞工權益為優先，要求勞工局提供必要協助。台南市勞工局長王鑫基強調，對於未接受友達優離方案的勞工朋友，將主動關懷其勞動權益，後續並將適時提供必要之協助。