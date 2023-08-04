有了第5代戰機，但目前各國之間的第5代飛彈卻非常稀少（或者說沒有），俄媒報導指出已開發第5代短程RVV-MD2空對空飛彈，將會提供給Su-57戰鬥機使用，開發公司信號旗（GosMKB “Vympel”）的代表表示，第5代短程飛彈RVV-MD2比美國的同類競品研發成果要早5到10年，而且即將開始量產部署。

⚡️New short-range missiles have been created for the Su-57, ahead of US developments.



➡️For the Russian Su-57 fighters, fifth-generation short-range missiles RVV-MD2 were created#su57 #UkraineRussianWar #Russia pic.twitter.com/3VmMhMIqFD — Warzone Drone (@Warzone_Drone) August 4, 2023

綜合俄羅斯《衛星通訊社》以及官媒《塔斯社》（TASS）4日報導，這是由製造公司的代表穆拉霍夫斯基（Viktor Murakhovsky）解釋，RVV-MD2可以放置在第5代Su-57戰鬥機的機身內部的彈艙中。他還強調，與美國不同，俄羅斯在最短的時間內進行了這些飛彈的開發和測試，並且已經準備進入服役階段。

穆拉霍夫斯基向俄國軍事雜誌《Arsenal of the Fatherland》談到，慣性導引系統意味著這枚飛彈能夠在飛行中自型確定其座標，而不需要外部參考點和信號。新型飛彈的另一個優點是採用多種制導能力，其中包含雙波段紅外線尋標器，抗干擾能力更強。

穆拉霍夫斯基解釋說，這款新型飛彈可以從所有角度攻擊目標，特別是後方目標，也就是說，RVV-MD2向前發射，可以直接向後轉向，擊中Su-57背後的敵機。