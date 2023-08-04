2024年總統大選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲形成藍、綠、白三腳督態勢。前立委郭正亮認為，如果不是非綠陣營裂解成這樣，美國就會表現得更明顯，如今只好買「保險」。

郭正亮今(4日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，如果不是非綠陣營裂解成這樣，美國就會更明顯表態支持侯友宜，但現在美國也不確定他會不會當選。

郭正亮接著指出，賴清德訪美第一時間傳出要去邁阿密，後來有提升為紐約，還是給他總統蔡英文的規格，蔡英文去紐約、回來是洛杉磯，不過，蔡英文還有見到麥卡錫。賴清德則是去紐約，回來是舊金山，不可以特意安排另外的行程。

郭正亮指出，民進黨涉外人士說，沒有失分就好。因為隨後柯文哲、侯友宜訪美，都可以去華盛頓，因為他們沒有中央的官職。到時國民黨跟柯文哲都會用這個當宣傳，稱賴清德去不了華盛頓。

郭正亮認為，如果非綠陣營有個明顯的頭，美國就會表現得更明顯，但因為沒有一個像會贏的樣子，所以美國只好買「保險」，總要跟現有的政府參選人來往，所以賴清德訪美的規格就拉回來了。