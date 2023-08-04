世界氣象組織日前發布統計資料顯示，今年七月，全球均溫達到觀測史上最高溫，聯合國秘書長甚至提醒，全球已經進入沸騰時代，各地還會持續創高溫紀錄，地球就像個大烤爐，台灣也不例外。為了因應這種只會越來越熱的聖嬰現象，各種標榜涼感，吸濕排汗，快乾的商務襯衫大賣。甚至傳出仿冒風波。

回購率高達6成的衣十五商務襯衫創辦人蔡介欽感嘆，先前不斷被一頁式廣告仿冒抄襲之外，最近連知名大廠廣告也打出相同訴求，包括網頁畫面文案，都很類似。

蔡介欽說，他投入機能商務襯衫市場10年了，從一開始買不到合適的商務機能布料，到自費研發，前後投入上千萬的經費，好不容易打下根基，卻接連被各家廠商模仿抄襲。

為了保障智慧財產權，蔡介欽委請律師發函，要求廠商下架，同時呼籲消費者，謹慎選擇。雖然疲於奔命，不過他也自嘲，會被大廠看上，至少產品也是要上得了檯面，顯示對自家商務襯衫相當有信心。

值得注意的是，疫情期間很多醫療人員都來搶購，因為隔離衣密不通風，經常汗流浹背，衣十五商務襯衫具備涼感快乾特性，成了醫療人員口耳相傳的必備衣物。即使解封，醫療人員回購率還是在衣十五消費職業別的前三名。