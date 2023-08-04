國民黨立委參選人羅智強今天說，有競辦高層下預算給網軍公司，騷擾他臉書。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰表示，毫無證據的影射與指控，不予回應。

身兼台灣樂齡瑜珈協會榮譽理事長的國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今天晚間受邀出席「慢老人生瑜珈護航」公益講座系列首場活動，推廣樂齡瑜珈，盼所有銀髮族都有快樂的身心靈。

金溥聰會後接受媒體聯訪，被問及羅智強指稱遭到網軍攻擊一事表示，「對於這種沒有證據的推測跟影射的指控，都不做回應」，他並強調此事「毫無證據」。

媒體追問2024總統大選議題，金溥聰回答，今天公益活動，不談政治。

金溥聰在活動中致詞分享，他年輕時常參加鐵人三項、馬拉松等需要體力的劇烈運動，直到60多歲在妻子影響下開始學瑜珈，才發現身體的僵硬。

他表示，逐漸學會放鬆及平靜身心、對身體各部位感知更敏銳，覺得受益良多、生命受到改變，因此抱著感恩的心推廣樂齡瑜珈，盼告訴大眾「學瑜珈永遠都不會太晚」。

來自荷蘭的瑜珈教師唐睿謙現場分享如何透過瑜珈練習改變情緒傾向，並說自己在國中時第一次接觸瑜珈，當時練習只有拿毛巾鋪在教室地板上；雖不太擅長「體位法」，仍學會透過瑜珈對身體好一點。

唐睿謙說，瑜珈有數千年歷史，不乏高齡學習者，因此在瑜珈前年齡不是藉口，呼籲「就算年紀大，也不要放棄自己」。（編輯：戴光育）1120804