法新社報導，利曼-廷吉里（Kiari Liman-Tinguiri）在尼日獨立日接受訪問時告訴法新社：「如果尼日崩潰，整個沙赫爾（Sahel）地區都會崩潰、動盪不安。」

對面臨暴力極端分子造成多重衝突的西非內陸國家尼日來說，如今西方的經濟與安全援助成了未定數。

利曼-廷吉里表示：「軍政府應該覺悟，認識到這次事件不會成功，並避免使人民遭受無謂、不可避免的苦難，交還權力。」利曼-廷吉里仍是華府承認的外交官，自認是「合法」總統貝佐姆的代表。

數小時後，尼日首都尼阿美（Niamey）的軍政府宣布解除利曼-廷吉里在華府的職務，同時開除尼日駐法國、奈及利亞、和多哥的大使。

自從尼日總統府衛隊7月26日在首都尼阿美奪權以來，歐盟（EU）和法國已暫停與尼日的安全合作及援助，華府暫停了對於尼日安全部隊的培訓。

西非經濟共同體（ECOWAS）已對尼日實施經濟制裁，鄰國奈及利亞則切斷對尼日供電（奈及利亞供電占尼日70%的電力），導致首都輪流停電。利曼-廷吉里也說道，米價已大漲40%。

穿戴著尼日傳統卡佛坦長袍和帽子的利曼-廷吉里指出，約40%的政府預算來自外部援助：「如果我們任由這個情況繼續，將會產生災難性的後果。我們有許多流離失所的人們和難民，如果我們的夥伴拒絕（援助），明天我們要如何養活他們？」

利曼-廷吉里也對俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）可能會利用當下局勢表達擔憂。在此之前，隨著鄰國馬利軍政府與法國的關係惡化，「瓦格納集團」已成為馬利軍政府的安全夥伴。

在這個面臨來自伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達（Al Qaeda）附屬組織威脅的地區，尼日曾是西方的關鍵盟友，但在尼阿美軍政府的領導下，可能難以遏止暴力蔓延至鄰近的大西洋沿岸非洲國家。

利曼-廷吉里指出：「由於動盪的情勢，（尼日）將無法保護非洲西岸國家，這將讓瓦格納集團和聖戰分子掌控從西岸直至地中海的一大塊非洲區域。」