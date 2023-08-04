南韓主辦第25屆世界童子軍大會卻遭逢嚴峻熱浪來襲，周二（1日）開幕以來至少700人中暑，南韓總統尹錫悅緊急下令全力供應降溫設備，健康層面的憂慮仍難以消弭。英國廣播公司（BBC）報導，來自英國的4000多人已準備撤離營地，將轉赴旅館「消暑」。

這是世界童子軍大會在新冠肺炎爆發全球大流行之後首度辦理，吸引全球155國逾4萬5000人參與，年齡層以14歲至18歲為主。不湊巧的是，南韓連日出現極端高溫，部分地區飆破攝氏38度，政府已發布最高等級的高溫警示，為4年來首見。大會地點位於南韓西南部全羅北道新萬金營地，雖靠近海邊但位處空曠且無遮蔽物，會場陸續傳出有人中暑昏倒甚至送醫。新萬金營地距離首爾大約193公里。

世界童子軍大會在南韓舉行期間遇上連日高溫。

第25屆世界童子軍大會8月1日至12日在南韓舉行，連日高溫導致現場陸續有人身體不適。（路透）

Hundreds of people have collapsed at a global scout jamboree in South Korea amid heat exhaustion ⤵️ pic.twitter.com/mdMVDu4wiM — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 3, 2023

英國本次派了超過4000人與會，在本屆人數居各國之冠。英國童軍協會證實，本次在南韓參加大會的英國童子軍已準備從高溫達攝氏35度的現場撤往旅館安置。

英國童軍協會說，英國與會人員預計「1到2天內」遷往旅館，「以紓解現場整體壓力」，但全員仍將按既定行程在本月13日啟程返國。

協會表示，英國志工與大會工作人員十分努力為英國全體童軍與成年志工供應足夠的食物與飲水，並設法在少見的炎熱天候之中提供適合這般規模的活動所需的遮蔽處所、如廁盥洗設施。

英國外交部已於周四（3日）表示，派駐南韓的外交官員已向與會者提供支援。

本次大會預計12日閉幕，外界批評營地因應酷暑高溫的配套措施不足。南韓政府先前表示已加派配備空調的巴士、水車、醫療人員到營地，總理韓德洙說：「政府會動用所有資源以確保大會在熱浪之中平安落幕。」