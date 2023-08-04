人止關上游集水區持續降雨，造成溪水暴漲，甚至漫過台14線73.5K仁愛橋。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台14線人止關附近土石流，公路總局晚間9時左右實施預警性封閉。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努颱風外圍環流加上西南氣流增強影響，南投縣仁愛鄉持續暴雨，下午4點時雨量飆破115毫米，造成埔霧公路成滾滾黃流，讓用路人分不清哪裡是河道？哪裡是水道？險象環生，人止關附近土石流，台14線73.5K仁愛橋也遭洪水淹沒，埔里工務段隨時搶修，避免人車受困，但雨勢不斷，晚間9時將仁愛橋封閉，翌日視情況開放。

建議用路人颱風期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請民眾如有農產品貨運載送或外出就醫需求儘早規劃下山，造成不便尚請見諒。

埔里工務段也表示，眉溪溪水暴漲，造成人止關附近仁愛橋水位暴漲，加上上游集水區持續降雨，考量橋梁結構並顧及用路人行車安全，仁愛橋晚間9時將預警性封橋，而台14線多路段預警性封閉：

(1)台14線62K至79K＋100(九芎林至霧社)，21時實施預警性封閉。

(2)台14線84K至92K(春陽至廬山)，20時實施預警性封閉。

(3)台14線94K至99K (廬山至屯原)，20時實施預警性封閉。

(4)台14甲線18K至32K＋781(翠峰至松雪樓)，20時實施預警性封閉。

埔里工務段建議，用路人颱風期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請民眾如有農產品貨運載送或外出就醫需求，儘早規劃下山。

日月潭氣象站指出，位於霧社街上的氣象觀操站「仁愛站」在下午4時、5時觀測到時雨量破百毫米，造成仁愛多處坍方、土石流，預估這樣的降雨強度將持續到明天中午過後才會逐漸趨緩，預估累計雨量恐超過1000毫米，強烈呼籲居民到安全的地方避難，而民眾雨災期間甚至雨災過後都暫時不要上山。