樂天桃猿靠著先發投手道博格8局失1分好投，加上陳晨威在9局上敲出本季第3轟穩住勝果，以5比1擊敗味全龍，拿下近期2連勝，龍隊則中止近期3連不敗。

道博格此役展現絕佳壓制力，前6局僅被敲出3支零星安打，7局下雖然被首棒打者吉力吉撈・鞏冠敲出陽春炮，又被劉基鴻敲安，但他很快回穩，三振掉郭天信後讓代打的林智勝敲出雙殺打，最終用91球投8局，投出5次三振、沒有保送，被敲6支安打、失1分，拿下第2勝。

總教練曾豪駒表示，道博格雖然球速不快，但懂的利用速差，讓打者打成無效滾地球，「他今天狀況不錯，不管是引誘球、想搶好球的位置都投得不錯。」

道博格則說，前次對完龍隊後，自己做了很多功課，擬訂出一套攻擊打者的策略，「今天最重要的是能投好球，加上隊友守備也幫了很多忙，讓我更有信心去攻擊好球帶。」

此役最快球速僅144公里，但道博格利用速差去對付打者，「自己一直以來都不是球速快的投手，要更聰明地利用控球去壓制打者，也會去閱讀打者狀況再去決定下一球。」

8局投完僅用91球，道博格坦言自己本有意想拚完投，開玩笑說一度不想跟總教練握手，但考量到自己前次出賽已相隔13天，「確實好好休息是好的決定。」今天投球中唯一掉分就是被打陽春炮，他坦言，當時確實不該投那一球，「但我不能分享這個秘密。」但他也說：「這就是棒球。」