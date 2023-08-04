25歲的女模藤田妮可，父親是俄羅斯及波蘭裔混血，母親是日本人，遺傳到父母好基因的她五官深邃，在網上擁有5百多萬粉絲，被封為「日本最正混血模特兒」，今她曬出婚紗照，公開和大五歲的演員男友結婚，對方曾演過《假面騎士Drive》。

藤田妮可今（4）日在Instagram曬出兩組婚紗照，公開證實已經和演員稻葉友結婚，「我們誠摯感謝大家一直以來的關照，我們宣布稻葉友和騰田妮可已經結婚了，今後我們一家人會互相扶持，建設一個平靜幸福的家庭，我願意攜手面對並克服生活中發生的困難，也會全身心投入到工作中」，她說如果粉絲們願意祝福，將會非常感激，兩人也還缺乏夫妻的經驗，還請大家多多包容與鼓勵。

貼文公開後，已有34萬人按讚，不少藝人紛紛送上祝福，有河北麻友子、飯豐萬理江、玉城蒂娜、鈴木愛理、鹽野瑛久、內田理央、朝比奈彩、鷲見玲奈、鈴木福等人，據相關人士透露，婚前藤田妮可就和稻葉友同居了，結婚時藤田妮可沒有懷孕，兩人還是會持續在演藝圈活躍，他們2020年被日媒發現疑似交往中，隔年被問到是否身邊有男朋友，她回答「現在還不是時候，等時候到了再告訴大家」。

稻葉友比藤田妮可大5歲，電視劇《克隆寶貝》是他的出道作，後來他出演《假面騎士Drive》的主角，從此打開知名度，近年作品有《明天，我會成為誰的女友第二季》、《聽我的電波吧》、《佔領大醫院》、《歡迎光臨自助洗衣店》、《家政夫三田園第5季》。