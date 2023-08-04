「本土綜藝天王」吳宗憲姊姊兩個月前離開人世，享年61歲，使他日前在節目提起此事時，難過地說：「心裡一直想流眼淚」，不過生活中總有喜事，他的大女兒吳珊儒跟二女兒吳則含今年有了下一代，下周二是父親節，兩位女婿提前帶小孩來探望，三個爸爸難得同框的畫面超級溫馨。

吳宗憲4日在臉書發布貼文：「恭喜你們！第一個父親節，也祝福你們緊接著來的每一個辛苦的父親節」，並發出在餐廳慶祝的照片，可見吳宗憲捧著小蛋糕，上面插著的巧克力卡牌寫著「HAPPY FATHER’S DAY」，還拿出手機自拍，此外，吳宗憲也跟兩名女婿合照，左邊穿棉質襯衫的是二女兒吳則含老公Wilson，右邊戴藍色棒球帽的則是大女兒吳珊儒的老公王先生，穿黑T恤的他一手抱一個外孫，臉上笑容藏不住，沉浸於天倫之樂之中。

對此，網友們紛紛留言：「哇！三個爸爸一起過節」、「真是幸福的爸爸們！祝你們父親節快樂！」、「兩位女婿都超帥耶」、「兩個孫子都長很壯，肉肉的很可愛」、「這個畫面是最幸褔滿滿，雙手抱雙孫真的有夠幸褔」、「恭喜憲哥～三代同堂～也祝父親節快樂喔。」

吳宗憲現年60歲，育有3女1子，大女兒吳珊儒與二女兒吳則含均結婚生子，小女兒Olivia則為圈外人，從事室內設計師的工作，去年首度在爸爸的社群平台曝光，超高顏值引起網友暴動，不過卻未透露是否有對象，愛子鹿希派則桃花運不斷，與模特女友水兒分手後，被狗仔拍到與有「初戀系校花」的直播主盧鼎惠十指緊扣，不過鹿希派今年金曲獎被問到戀情，僅以「現在就認真工作，我是演藝圈的打工人。不要害我被爸爸罵」帶過，其餘不願多說。