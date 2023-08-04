上述資本支出款項之支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於112年度支付完畢。 .
除此，董事會通過上半年財報，營收達865.6億元，稅後淨利67.3億元，歸屬於母公司業主之淨利57.49億元，每股稅後純益2.04今。
台灣大年初規畫2023年全年資本支出合計約127.93億元，其中電商資本支出68.3億元，首度超越電信本業支出，主要係電商有一次性較大的物流中心支出，然4日董事會通過追加網路建設資本支出28.6億元後，電信網路資本支出將超過電商資本支出。
台灣大（3045）4日召開董事會並決議核准追加2023年網路建設資本支出，追加後2023年整體資本支出合計新台幣156.53億元，超過2022年資本支出152.53億元。
上述資本支出款項之支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於112年度支付完畢。 .
除此，董事會通過上半年財報，營收達865.6億元，稅後淨利67.3億元，歸屬於母公司業主之淨利57.49億元，每股稅後純益2.04今。
台灣大年初規畫2023年全年資本支出合計約127.93億元，其中電商資本支出68.3億元，首度超越電信本業支出，主要係電商有一次性較大的物流中心支出，然4日董事會通過追加網路建設資本支出28.6億元後，電信網路資本支出將超過電商資本支出。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。