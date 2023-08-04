上述資本支出款項之支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於112年度支付完畢。 .

除此，董事會通過上半年財報，營收達865.6億元，稅後淨利67.3億元，歸屬於母公司業主之淨利57.49億元，每股稅後純益2.04今。

台灣大年初規畫2023年全年資本支出合計約127.93億元，其中電商資本支出68.3億元，首度超越電信本業支出，主要係電商有一次性較大的物流中心支出，然4日董事會通過追加網路建設資本支出28.6億元後，電信網路資本支出將超過電商資本支出。

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