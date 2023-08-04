樂天桃猿4日靠著道博格8局好投，陳晨威歸隊一軍首戰也立刻開轟，在9局上敲出錦上添花的2分炮，助隊以5比1擊敗味全龍，賽前才說要更有自信，總教練曾豪駒也說：「今天有看到他自信的笑容。」

陳晨威在7月時打擊狀況不佳，在19日被降下二軍，昨天在二軍繳出單場3安包含1轟的好表現，也讓他獲得重回一軍的機會。賽前他提到，這次到二軍主要是調整心情，並在二軍總教練陳瑞振提醒之下找回信心，今天比賽中他攻守俱佳，單場3支2，包含1發2分炮。

「今天有看到他自信的笑容，希望他繼續維持下去。」曾豪駒表示，並不是在開轟時才看到陳晨威的笑容，「在前面守備時就有看到他很投入在賽場上，期待他能越來越好。」

加上二軍，陳晨威連2天有全壘打演出，他說：「今天比賽有提醒自己，就像賽前說的要有自信一點，讓自己找到比賽節奏、積極去攻擊，在二軍狀況好，希望趁著這一波，看能不能帶起我在一軍的狀態。」