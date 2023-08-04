【立綱氣象報報】颱風外圍環流影響 南投仁愛745mm

受到卡努颱風外圍環流和西南季風影響，今（4）中南部有猛烈降雨，南投、嘉義已有土石流、淹水等災情，下周一（8/7）前中南部降雨顯著，今晚到明日上午是風雨最劇烈的時刻，預估下周二西南季風開始減弱，南台灣降雨才會趨緩。而第7號颱風「蘭恩」生成的時間仍不明朗，但各模式預測的路徑一制，對台灣不會有影響。

氣象局表示，雖然颱風逐漸遠離，但西南風增強，中南部山區持續降雨，恐達大豪雨以上等級，今晚到明日上午雨勢最明顯，明日白天北部晴到多雲，中南部平地則是多雲偶陣雨，東半部位於背風側，可能會有焚風；北部、東半部高溫約33到35度，中南部30到32度。

至於未來一周天氣如何？氣象局表示，下周日、周一整體雨勢有減緩趨勢，不過中南部可能還是會有局部大雨；下周二到周五仍有西南風，但風雨都變得更加緩和，西部、南部，轉為午後雷陣雨為主的天氣。

氣象局分享未來一周天氣，預估到下周二（8/8）起各地降雨逐漸趨緩。（圖／氣象局）

另外，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》特別提醒，周末西南風增加，中南部山區還是有可能出現豪雨以上等級的雨勢，北部、東半部天氣較穩定，普遍多雲或晴，午後偶有局部熱對流降雨。預估最快下周二開始，西南季風出現減弱趨勢，南台灣的降雨屆時才有望減緩。

而眾所關注第7號颱風「蘭恩」是否有機會在下周生成，氣象預報員黃恩鴻表示，目前各模式預報颱風生成時間點有很大的落差，不過預估移動方向都是朝著日本東邊海面前進，距離台灣有2千多公里遠，不會有影響。