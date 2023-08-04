繼此前以「逃稅」為由打壓中國智慧手機廠商之後，最近印度政府變本加厲，再將矛頭指向了中國製造的筆記型電腦、平板電腦等產品。印度外貿總局3日宣佈，為推動印度本土製造業發展，即日起限制屬於HSN 8741類目下的筆記型電腦、平板電腦、伺服器等電子設備進口，除非獲政府許可，否則不准進口。由於這些產品大多數都在中國生產，印度此舉被視為全面搶奪中國電子代工業的衝鋒號。

據《芯智訊》報導，印度對外貿易總局機構表示，被指定為「資本貨物」的某些類型的電腦，如數控機床、核磁共振儀等設備自帶的控制電腦，不受此規定限制。同時，也提供了一些個人採購相關的豁免。

根據路透社的報導顯示，今年二季度，印度包括筆記型電腦、平板電腦和個人電腦在內的電子產品進口總額為197億美元，同比增長了6.25%。整體的電子產品的進口額在印度整體商品進口總額當中的占比為7%至10%。

值得注意的是，在上述限制措施出台之前，印度方面多年前就已經開始持續通過提高對於包括智慧手機、PC等各類整機產品的進口關稅，來迫使相關廠商選擇進口零部件到印度當地進行組裝製造。與此同時，印度政府也持續通過相關激勵政策來吸引整機品牌廠商在當地投資建廠。

報導說，這種「胡蘿蔔＋大棒」的策略十分奏效，短短數年時間，就成功幫助印度本土建立起了相對完整的智慧手機產業鏈。不過，相比之下，當地的PC製造業的增長則相對較小。為此，印度政府在2021 年就批准了規模約735 億盧比的激勵計畫，同時政府的公共採購也將偏向在當地製造的企業。今年5月又推出財政激勵計畫，以吸引筆記型電腦、平板電腦和其他電子設備硬體製造商遷往印度生產，但是這些措施效果並不明顯。

報導說，既然提高關稅、提供激勵政策效果都不大，現在乾脆就直接限制進口，要用印度市場迫使外商必須在印度製造相關產品，尤其是一些進口量大的電子產品。

《路透》分析稱，戴爾、宏碁、三星、LG電子、蘋果、聯想和惠普是印度市場主要筆記型電腦品牌，恐都將受到衝擊。因為目前上述品牌銷往印度的產品，主要都由中國大陸、越南、泰國等非印度地區生產。

從目前來看，印度PC市場在全球PC市場當中占比還非常小，並且印度當地也缺乏成熟的配套產業鏈。同時距離中國成熟的PC產業鏈集群也相對越南、泰國更遠，這也是為何筆記本製造商不太願意赴印度設廠的關鍵原因。從整個PC製造業來看，目前全球80%的PC產品仍是在中國製造。很顯然地，印度此次限制PC相關產品進口矛頭實際是再度指向了中國PC製造業。

值得注意的是，在印度政府正積極推動本土PC製造業同時，中國智慧手機廠商卻遭遇了印度的刻意刁難，屢遭印度政府以包括查帳在內的各種理由進行打壓，小米、vivo、OPPO手機就是最明顯的例子。大陸媒體因此呼籲，有了中國智慧手機廠商在印度投資的前車之鑒，中國PC產業鏈相關廠商對於赴印度投資更是要格外謹慎。