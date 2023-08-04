第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，近期通膨已見放緩，研判AI投資潮仍將在下半年股市扮演要角，投資布局重心包括AI晶片、伺服器、雲端運算、自動駕駛等領域。

張銀成舉例，全球超級電腦500強，使用GPU加速器比率，2015年首度站上20％，經歷5年至2020年突破30％，過去一年多快速成長，目前使用GPU加速器比率來到37％，同時持續提升，AI應用是帶動這波GPU需求趨勢高速攀升的關鍵原因，也因此看到市佔高達95％的Nvidia股價高速飛漲，周邊企業亦同步受惠。

張銀成強調，年初至今，部份AI股價漲幅大，個別標的可適度鎖住獲利換股，半導體、電動車、智慧物流等標的漲幅較大，而部份AI工業零組件、小型雲計算等廠商漲幅落後，後續可望有補漲空間。

瑞士百達資產管理機器人科技產品經理Marie Dumas表示，AI發展中對半導體產業競爭格局影響巨大，投資人可以從技術創新與併購題材尋找投資機會。

Marie Dumas指出，從歷史回顧，半導體產業鏈因為不斷合併而受惠，包括規模經濟；對互聯技術的巨大需求如5G、IoT；確保供應鏈安全；軟硬整合、擴展產品組合，跨出硬體晶片，加入軟體產品與雲端等。