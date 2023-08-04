廈門銀行表示，基於對公司未來發展前景的信心和投資價值的認可，截至2023年8月4日，公司在任的董事（不含獨立董事）、監事（不含外部監事）、高級管理人員主動增持公司股份。本次增持計畫不設價格區間，增持實施期限為自2023年8月4日起6個月內。

持股5％以上股東以不低於觸發日前最近一個年度自公司獲得現金分紅總額的10％增持公司股份，即廈門金圓投資集團有限公司增持股份金額合計不低於1,398.39萬元，富邦金融控股股份有限公司增持股份金額合計不低於1,379.96萬元，北京盛達興業房地產開發有限公司增持股份金額合計不低於736.86萬元。福建七匹狼集團有限公司增持股份金額合計不低於616.10萬元。

公告表示，前述12名董事、監事、高級管理人員以不低於觸發日上一年度從公司取得稅後薪酬總額的10％主動增持公司股份，即主動增持公司股份金額合計不低於137.64萬元。