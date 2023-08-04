林業及自然保育署嘉義分署轄管的阿里山國家森林遊樂區配合嘉義縣政府政策，今已全天休園，原打算明5日下午1點恢復開園，因縣府晚間宣布包括阿里山鄉共3鄉鎮停班、停課，阿里山遊樂區確定明繼續休園，重新開園時間視天候狀況再行公告。

林業署嘉義分署特別提醒，雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲民眾隨時注意中央氣象局預報及土石流警戒公告，暫時勿前往山區步道，以維護自身安全。