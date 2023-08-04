佛光盃大學籃球邀請賽4日賽程結束後，已有球隊提前拿到4強門票，首次參賽的政治大學男籃以106比69擊敗紐西蘭隊，成為至今唯一拿到3連勝隊伍前進4強。

政大與佛光山光明大學、高雄師大與紐西蘭分在男籃A組，而率先展開的光明對高師大之戰，雙方互轟，高師大外線24投12中，光明2分球命中率則高達5成71，最終光明以107比93拿到賽會首勝。

去年8月才剛成立的光明，拿到首場國際賽勝利，總教練金傑里奇（Moriah Gingerich）期許以佛光盃為起點，未來5年、10年，會讓光明成為更有競爭力的球隊。光明大學為佛光山成立，2年前決定籌組籃球隊，不光是球員，就連一般生都是學雜費全免，讓學生可以無後顧之憂完成大學生涯。

能夠參加佛光盃，對光明而言就像回娘家般，金傑里奇回想從一開始組隊招生沒人知道光明是何方神聖，到現在有機會參加佛光盃，反而愈來愈多人探尋到光明打球的機會，非常感謝佛光山的幫忙。

上午另一場男籃賽事，政大繼前2場分別以97比63、105比59打敗光明與高師大，今在吳志鍇全場22分、8籃板帶領，再以37分差擊退紐西蘭，以平均勝分超過38分，展現王者氣勢晉級4強。

政大總教練陳子威指出，如果沒有佛光盃，就沒有機會讓球員們體驗各國球風，雖然贏球，但紐西蘭的傳導流暢，值得政大學習，也多虧佛光盃，讓他們打出吳志鍇這名轉型3號位的未來大將，有望成為政大的「高砲塔」射手。

不過政大並非首支晉級4強隊伍，反而是女籃A組今天休兵的日本名古屋學院，拜紐西蘭101比91打敗佛光山佛光大學，最早踏入4強大門。佛大原先還有續命機會，只要輸不超過7分，都還有晉級可能，但全場投進8顆3分球、拿到34分的連文鈴最後嘗試縮小分差的外線未果，佛大無緣4強落入排名賽。