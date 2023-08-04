澎湃新聞報導，黑龍江省水文水資源中心4日晚發布拉林河五常段洪水紅色預警：預計拉林河五常站（五常市興盛鄉遠景村）8月5日20時水位97.20米，超警戒水位（95.20米）2.00米，超保證水位（96.00米）1.20米，達到洪水紅色預警發布標準。

五常是哈爾濱代管的縣級市，地處黑龍江省南部，流經此地的拉林河為松花江的一大支流。受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，五常市自8月2日起連續多日降雨量超過100毫米，造成境內大型水庫、中型水庫、河流均超過汛限水位，多個鄉鎮受災。

在本輪暴雨洪水侵襲中，黑龍江五常市、尚志市以及相鄰的吉林省舒蘭市正遭受考驗。

稍早8月4日14時，拉林河五常站水位96.24米，已超過警戒水位（95.20米）1.04米，達到洪水編號標準，水位呈上漲趨勢。

據參與救援的藍天救援隊副隊長張廣平指出，災害影響區域內有大量團霧，視線不好。公共照明無法工作，主要依靠頭燈。水下情況複雜，水淹沒了車輛，金屬圍欄等尖銳物、被沖毀的建築、被浸沒的農作物和植物等，造成航路複雜，救援人員一直在激流中高速轉向和避讓。水面人體高度內的電纜、鋼線等對救援人員造成鉤掛阻絆甚至切割的風險。水流速度不穩定，有流速約4-6米／秒的激流，對救援艇上人員經驗和配合提出很大的考驗，且避讓距離短，避讓空間經常只能勉強滿足救援艇尺寸。

目前，藍天救援隊、博能救援隊繼續留在尚志市待命，應對大泥河、螞蟻河洪峰過境，協助當地救援力量對其餘受困人員研判，擬訂救援方案。

此外，8月3日，尚志市強降雨致城市內澇，螞蟻河發生漫堤，一面坡鎮有人員被困。哈爾濱森林消防支隊森林消防員攜帶救援裝備分三個分隊展開救援，森林消防員在螞蟻河加固堤壩400米，修築子堤300米，裝運沙袋5500個。此外，利用橡皮艇將一面坡鎮6個村近百名受困人員轉移至安全地帶。

8月4日午間，哈爾濱市應急管理局工作人員向澎湃新聞介紹，目前救援力量都已經到達了一線，暫未接到群眾傷亡報告。

和黑龍江五常接壤的吉林省舒蘭市，已於8月3日23時許將防汛應急回應級別調整為一級應急回應。

8月1日20：00至4日5：00，舒蘭市平均降雨量為106.7毫米，其中永勝林場降雨量為484.7毫米，最大雨強8月3日19：00出現在金馬鎮，小時雨強達到95.7毫米。

舒蘭是吉林市代管的縣級市。8月4日，吉林市委機關報《江城日報》消息稱，受颱風杜蘇芮影響，舒蘭市遭遇連續強降雨，造成舒蘭市金馬鎮、開原鎮和七裡鄉等村鎮出現洪水漫灌、橋梁垮塌、道路受損。

澎湃新聞報導，8月4日晚，舒蘭市開原鎮大興村村委會一名工作人員說，到晚上7點，大興村的水位降下來了一些，但是農田的受損情況十分嚴重，無法估計損失，「我們農田種植的以水稻為主，本來現在是授粉的階段，授粉之後就會揚花、成形，但是洪水將水稻完全淹沒了，在水裡泡了兩天，已經造成了絕收的情況。」

8月4日，一支在開原鎮搜救的社會救援隊伍向澎湃新聞介紹，當地村民有的在發洪水之前已經轉移，但也有幾個村說有村民聯繫不上，還有一些道路受損、毀掉，「這邊的房子基本上都是一層的民房。」

澎湃新聞報導，8月4日上午，吉林省委書記景俊海，省委副書記、省長胡玉亭已緊急趕赴舒蘭市，實地檢查調度防汛救災工作。