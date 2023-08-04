華碩旗艦級創作筆電Zenbook Pro 16X OLED震撼上市！全金屬一體式機身，採用超小型ASUS Supernova系統模組 (SoM)，系統整體散熱效率提高，穩定性和顯示卡效能大幅提升，搭載第13代Intel Core i9 13950H處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080獨立顯卡與32 GB高速LPDDR5X記憶體，效能強大。

除頂尖規格與絕佳繪圖效能，Zenbook Pro 16X OLED最高採用16吋16:10 3.2K 120 Hz OLED觸控螢幕，具備劇院級100% DCI-P3色域，通過PANTONE色彩認證、降低藍光傷害，高色準、色彩逼真，擁有無與倫比的極致效能。ASUS IceCool Pro散熱系統與AAS Ultra設計，將TDP提升最高達185 W，直覺易用的ASUS Dial繪圖旋鈕可自定義功能，透過指尖精確操作創作軟體，實現流暢高效的工作流程。ASUS智慧燈效系統呈現多種互動/提醒效果，亦可自訂各種動態燈效，營造專屬氛圍。隨附ASUS Pen觸控筆，登錄即享Adobe Creative Cloud 3 個月免費訂閱。建議售價12萬4900起。

此外，華碩也針對不同類型的創作者提供創作者選購指南，整合ProArt Studiobook、Zenbook Pro與Vivobook Pro三大系列，幫助消費者依個人需求，快速選擇適合的完美筆電。