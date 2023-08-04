台北萬華名店「艋舺阿龍炒飯」深受許多饕客喜愛，去年停業後，今年3月老闆阿龍檢查出罹患肺癌，還在臉書上分享病況，和粉絲喊話：「要吃到炒飯已經是不可能了」，沒想到今（4）日阿龍的家屬透露，阿龍已於8月1日離開人世。大量痛心的粉絲湧入阿龍臉書粉專留言哀悼，甚至有人感慨地說：「好手藝成傳奇」。

阿龍的女兒今日晚間在臉書粉專《艋舺阿龍炒飯專門店》發文表示，阿龍於8月1日不敵病魔離開人世，享年48歲，將在8月14日舉辦告別式，「如有想見阿龍最後一面的訃聞如圖！感恩合十！」

阿龍的粉專簡介上寫著：「我是一個為炒飯而生的真男人！艋舺阿龍炒飯專門店，值得您細細品嘗！」根據《三立新聞網》報導，阿龍炒飯本來在西園路經營14年之久，2017年宣布歇業，後來又改到大理街繼續營業，由於餐點好吃CP值又高，累積許多死忠的顧客，未料阿龍近年身體狀況大不如前，只好結束餐廳營業，轉行到幼兒園為小朋友煮飯。

阿龍今年3月的貼文指出，他住院2周做了多項檢查，包括抽血、照X光、斷層掃描、核磁共振，最後確定罹患肺癌，他推測和年輕時就從事餐飲業，以及吸菸習慣有關，他也為此辭去幼兒園工作，專心化療。

「要吃到炒飯已經是不可能了」，阿龍過去曾發文透露，第一次治療前體重有70公斤，但化療後一夕暴瘦，只剩下52公斤，他以自身的經驗呼籲癮君子盡早戒菸，千萬別像他躺在病床才知道後悔，「現在戒菸都還來得及，祝福我的家人身體都健康」。

而阿龍逝世的消息發出後，隨即引來近千網友關注，眾人心痛留言，「阿龍的味道會永久留在我記憶中，願一路好走，家屬節哀」、「謝謝您讓住在萬華的我們，有過這麼棒的美食」、「好手藝只剩下傳奇了，一路好走」、「永遠記得這間最好吃的炒飯」、「阿龍在西園路上寫下艋舺炒飯的歷史」、「龍哥謝謝你，再也沒有病痛了」。

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