本週接連三天，海外信賴之友會將分別於澳洲布里斯本、雪梨及墨爾本三大城市成立。今約400位布里斯本台灣鄉親齊聚一堂，布里斯本信賴之友會總幹事陳文龍致詞時表示，2024年的選舉非常重要，呼籲鄉親一定要選出一位支持台灣的總統。

立法委員邱議瑩、民進黨前秘書長羅文嘉、以及民進黨中執委許菡芸親赴大會，輪番上台助講力挺賴清德。邱議瑩也代表賴清德授旗予布里斯本信賴之友會會長陳燕秋，並授證予榮譽總會長盧淑媛，陳燕秋帶領現場鄉親高喊「Team Taiwan、挺台灣」，也懇請旅外鄉親明年1月13日返鄉投票，展現挺台灣、挺賴清德的團結氣勢。

陳文龍強調，台灣在國際上的地位越來越重要，澳洲、美國等民主友邦，都幫忙台灣在國際發聲，所以絕對不可以支持親中的候選人，一定要支持台灣人最棒的選擇賴清德。

民進黨中執委許菡芸指出，這些年來，「台灣」已經是世界的關鍵字，許多年輕人在國際上都充分感受到身為台灣人的光榮感。許菡芸表示，我們要用「台灣」的名字走出去，繼續當Team Taiwan的一員，支持賴清德副總統擔任隊長，領導台灣。