《中天》4日晚間於台南馬公廟舉行廟口開講，被讚為「藍營新一代女戰神」的台南市議員王家貞也登台痛批民進黨，賴清德、黃偉哲市府之前都說市庫沒錢無法推動健保補助，「騙人啦！當其他民進黨高官要去A錢的時候，錢就來了，這些錢都是我們台灣人的血汗錢！」她也痛罵民黨做前瞻，「沾錢沾的滿滿都是，沾到成為黑金的高譚市，台南市滿坑滿谷都是前瞻滿滿的黑錢！」

王家貞先說，她很慚愧去年沒有把謝龍介推上市長寶座，現在就要讓謝龍介當時對台南市民做的承諾在2024年正義成真。她也說，謝龍介跟大家報告的事情，和國民黨議員們在議會監督的、擔心的事情，都是真的，可是很遺憾，民進黨講都是假的！都是騙人的！

王家貞指出，台南市長從賴清德到黃偉哲，有這麼多鄉親疼惜、支持民進黨，但是最基本的健保，台南市政府的「綠官」們都說沒有錢，現在賴清德要選總統了，市庫有沒有錢都不重要了！南市府突然變得有錢了！

王家貞還說，去年市長選舉謝龍介說要補助健保、減輕市民負擔，黃偉哲市府都說沒有錢，「騙人啦！當其他民進黨高官要去A錢的時候，錢就來了，這些錢都是我們台灣人的血汗錢！」如果台南市可以補助老人健保免費，為甚麼去年不把票投給一路爭取健保免費的謝龍介。

王家貞痛批，民進黨就是不想跟著謝龍介照顧老人的政策走，但是他們做前瞻，「沾錢沾的滿滿都是，沾到成為黑金的高譚市，台南市滿坑滿谷都是前瞻滿滿的黑錢！」

王家貞也把炮火指向台南市前經發局長陳凱凌，她特別提醒市民，陳凱凌在去年12月被檢調搜索，但過去謝龍介和很多藍營議員在議會質詢時，市府官員包括陳凱凌自己都說「絕對沒有貪汙、性招待、買4萬9的情趣娃娃」，結果選完了才起訴、搜索陳凱凌。王家貞強調，她不是要為謝龍介講話，而是要為所有的鄉親講話，要為大家辛苦攢下的血汗錢，要用來建設國家，不可以浪費、不可以汙到個人口袋裡，我們要講公平的話！講正義的話！

王家貞也向鄉親喊話，1月13號警察要抓小偷了，侯友宜是有清廉官譽、清廉作為的好警察，也許平常認為侯不高調、不會說話，但侯友宜是實實在在為人民顧好治安的好警察，「支持侯友宜，我們把小偷繩之以法，把偷掉兩岸和平的民進黨下台！」