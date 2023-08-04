日本滑冰名將羽生結弦深夜公布結婚消息，日本多家媒體以快訊搶發消息。

擁有大量忠粉的日本花式滑冰好手羽生結弦，周五（4日）深夜悄悄發布結婚喜訊！日媒《體育報知》報導，羽生結弦在社群媒體X（推特）開設的工作室官方帳號發布聲明，公布結婚消息。

28歲的羽生結弦透過聲明表示，自己已搬到入籍地點，「在往後的人生裡，我會繼續與支持我的所有人還有滑冰，一起全力向前邁進」。聲明並未提及另一半的身分，不過，張貼聲明時間是日本周五晚間11時11分，耐人尋味。

羽生結弦在聲明裡表示，過去24年一直與滑冰為伍，最近幾年世界因新冠疫情、自然災害、世界局勢等而動盪不安，心中有很多感受，讓他不斷思考。羽生結弦也對長多年來支持他的人們表達謝意，他說，轉為職業選手後，他會努力保持最好的狀態「繼續滑下去」。

消息一出，日本網友大量轉載，除了祝福，也有不少人敲碗詢問羽生結弦結婚對象是誰，還有人寫下「到底積了什麼德才有辦法與羽生結弦結婚」的感想。

羽生結弦是出身於日本宮城縣仙台市，在花式滑冰界享有盛名，2013年至2018年連續5年世界排名第一，2014年、2018兩屆冬季奧運男子花式滑冰項目奪金，更拿過多個世界級滑冰大賽冠軍。到目前為止，他是世界體壇唯一的男子花滑賽事超級大滿貫得主，包括冬奧、世界錦標賽、國際滑冰總會大獎賽總決賽、四大洲錦標賽、世界青少年錦標賽、世界青少年大獎賽總決賽的金牌。在日本，他拿過6屆全日本花式滑冰錦標賽金牌。

2022年北京冬奧滑冰場上，羽生結弦挑戰4A（4周半跳）落地跌倒，仍獲國際滑冰總會（ISU）判定為旋轉角度不足的4A，為世界首見。2022年7月19日，羽生結弦宣布正式轉為職業滑冰選手。