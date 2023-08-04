輝能這項得到法國政府與歐盟執委會支援的計畫，目的是研發新一代電動車電池，並在法國北部港口城市敦克爾克（Dunkirk）打造48 百萬度 （Gwh）的超級電池工廠。

法國政府將以直接補助的方式，最高給予輝能15億歐元補貼，直至2029年底止。輝能歐洲總裁諾曼德（Gilles Normand）表示，這項補貼有助公司強化研究和創新行動。

依據輝能的「普羅米修斯」研發計畫，該公司第一階段將研發第一代固態電池，克服傳統鋰電池的局限，接著開發能量密度更高和永續性更強的第二代固態電池。第三階段開發固態電池回收技術和各種電池零件的回收策略，最後是協助開發固態電池回收標準。

此外，輝能亦承諾，將藉由該計畫主動與產業界和學術界分享技術知識。

輝能5月正式公布法國設廠計畫，有意在2030年前斥資52億歐元，在法國設立一座超級電池工廠，其中還有一座研發中心，此為輝能的第一座歐洲工廠，也是最大的海外工廠。

輝能的超級電池廠預計明年下半年動土，2026年底前開始投產，估計可創造3,000份工作機會，和打造全面性的研發生態體系。輝能正積極為研發中心選址，不久後將開始招募人才。歐盟批准15億歐元補貼反映輝能承諾在法國和歐洲實現淨零排放，支持電動車產業成長，以及開發永續能源解決方案。

負責競爭政策的歐盟執行副主席維斯塔格（Margrette Vestager）表示，15億歐元補貼可讓法國支援輝能的電動車創新固態電池研發計畫。這項計畫亦可促進歐洲創新電動車電池價值鏈，並抑制潛在競爭扭曲。