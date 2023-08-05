擁有585萬訂閱數的Youtube頻道「老高與小茉」，內容多以冷知識、都市傳說為主，2014年創立至今，累積逾17.6億觀看次數，沒想到最近遭網紅「藍泉媽媽」踢爆照抄日本網紅的影片，對此，老高承認所有內容來自網路跟書籍，對形象造成衝擊。有網友好奇問如果老高之後將走下神壇，「誰最有資格無縫接收霸主地位？」，文章一出，隨即引起網路熱議。

一名網友在PTT發文，把老高歸類為知識型YTR，並表示原以為無人能取代老高的地位，沒想到老高竟在巔峰時期重重摔落，即將社會性死亡，以致老婆小茉可能要賣房子籌錢，以免無法買飼料給愛犬「力氣」吃，接著問：「誰最有資格無縫接收霸主地位？」，並列出幾個頻道的名字，像是「自說自話的總裁」、「腦洞烏托邦」、「啾啾鞋」、「轉型後的X調查」等等。

文章曝光後，許多網友見到內文稱他是知識型YTR，表示老高講的是奇聞軼事，且沒有佐證資料，應算是說書型YTR：「說書的偷換概念變知識型？」，並表示老高不可能如原PO所言跌落神壇：「不用你擔心，老高死一半粉，還是最大的」、「講得他們好像完蛋了，事實上他們過的很好」；只有少部分人回答問題，表示主打歷史說書的李永樂具備當接班人的潛力：「李永樂至少算是蠻有料的」、「YTB談論知識沒人比得過他。」

事實上，老高的頻道長年以來定位模糊，今日也有網友在PTT發出以「誰會覺得老高是知識性網紅」為標題的文章，表示老高的影片內容很廣泛，但涉及專業領域常出現一堆錯誤，科幻的內容亦同，對此，網友們紛紛回應：「那個騙人點的標題，看了就不想點」、「就現代說書，娛樂用途」、「農場影片，殺時間」、「不是一開始就為了講故事哄小茉睡覺的嗎」、「就很會講故事的喇叭嘴」、「下班聽聽故事，輕鬆舒服多了。」