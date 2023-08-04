繼AMD最近在印度召開的2023印度半導體論壇（Semicon India 2023）上宣佈投資印度之後，晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundires）也開始考慮赴印度投資半導體。不過由於印度的合作夥伴很難找，格羅方德的計劃可能要數年才會實現。

印度《經濟時報》引述消息人士說，格羅方德正在尋找潛在印度合作夥伴建晶圓廠，但是先前與幾家印度公司進行討論並未達成協議，因為這些可能的合作夥伴在電子製造業方面缺乏可靠的專業知識和經驗。現在相關討論還在進行中，有可能需要數年時間才能敲定具體計畫。

對於此一消息，格羅方德拒絕評論。

報導說，印度政府考慮優先選擇格羅方德和意法半導體（STMicroelectronics），參與投資Vedanta和鴻海的合資企業，因 Vedanta 和鴻海在半導體工業上經驗不足，無法達到印度政府價值數十億美元補貼條件。不過，現在鴻海也已經宣佈退出與Vedanta的合資計畫。

據印度政府的資料顯示，印度已經重新啟動一項7600 億印度盧比（大約100億美元）的補貼計畫，並把生產晶片的工藝製程門檻從28奈米放寬到了40奈米。

報導稱，在此之前，美光也宣佈斥資27.5億美元在印度古吉拉特邦（Gujarat）建立封裝測試工廠。AMD也宣佈在未來五年將在印度投資約4億美元，並將在印度班加羅爾科技中心建立其最大的研發中心。

此外，半導體設備大廠美國應用材料在今年6月也宣佈，計畫在4年內投資4億美元在印度建立一個協作工程中心，專注於半導體製造設備的技術的開發和商業化。