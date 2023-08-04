17人氣型男主播梓豪Eric，受到大批男女粉絲喜愛支持，而他扮起女裝甚至比女生還美，梓豪日前履行對粉絲承諾，要以新娘裝扮直播，一現身就讓粉絲們嗨翻直呼「好正」，多位男粉絲線上狂丟鑽戒禮物，爭相喊想把「梓薇」娶回家。

梓豪為了這次回饋粉絲的新娘裝直播，投資不少時間和金費準備，經紀人特別陪他選購新娘婚紗，還買了搭配的飾品配件、長假髮，請了化妝師畫新娘妝，直播當天還訂了飯店進行這場特別開播，提前花了3小時完成變身成為「梓薇」。

自從挑戰過女裝打扮後，梓豪坦言覺得女生很辛苦，現在很能理解女生每天要維持光鮮亮麗樣子現身，背後都花費很多時間和精力，梓豪提到，男扮女裝最困難部分是化妝跟服裝都很不舒服，穿長裙不習慣還感覺很不舒服，還有長頭髮部分，他還是覺得短髮來得自在。

梓豪表示自己女裝模樣有其他女主播看了說很嫉妒，覺得漂亮超過她們，還說如果自己是男生他們就會追我。粉絲們很希望梓豪能固定每個月都可以舉辦一次女裝的特別直播，敲碗要他穿比基尼，梓豪笑說自己目前身材不適合穿比基尼，下次想挑戰穿旗袍或學生制服和粉絲相見。