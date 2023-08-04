婁峻碩4日出席品牌服飾活動。他參與拍攝《嗨！營業中》第2季，但店長炎亞綸先前被爆出性醜聞風波後，工作全數暫停，沒有參與節目最後數集的錄製，婁峻碩今日坦言，整季節目已錄製完畢，大家仍在群組聊天、保持聯繫，被問及有關心炎亞綸？他僅說，因為大家都很擔心，炎亞綸有在群組主動回訊報平安「我沒事」。

《嗨！營業中》第二季最新1集的任務是接待幼兒園小朋友，只見現場險一度失控，婁峻碩笑說，當天是有40幾個小朋友一起到現場，畫面十分震撼，還幽默喊，當天陪伴、照顧小朋友們後，現在一看到小孩都會有點害怕，甚至萌生出不敢生小孩的想法，至於與女友焦凡凡未來會想生子？他說，順其自然。

婁峻碩目前正忙籌備新專輯，積極寫歌中，承諾將在演唱會前釋出新歌，更透露，新專輯粗估已花近千萬元，「我把積蓄都花光，戶頭裡的錢全部拿出來了」，自我鼓勵說：「新專輯一定要生出來，（錢）才可以回收。」